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30 Temmuz 2020, Perşembe
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1 numaraya yeni aday

1 numaraya yeni aday

, boşa çıkan kaleci ’la temasa geçti.

Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan , kaleci adaylarına yeni bir ismi ekledi. Yerli kaleciler üzerinde duran siyah-beyazlılar, 'in 'ı bırakmamasının ardından 'ı listesine aldı. Son olarak formasını giydiği Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçen , uygun şartlara bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, kariyerinde Genk, , Porto, , , , Nacional, Arouca ve Antwerp formaları giydi.

  1. 30.7.2020
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