1 numaraya yeni aday

Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, kaleci adaylarına yeni bir ismi ekledi. Yerli kaleciler üzerinde duran siyah-beyazlılar, Başakşehir'in Volkan Babacan'ı bırakmamasının ardından Sinan Bolat'ı listesine aldı. Son olarak formasını giydiği Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçen Kartal, uygun şartlara bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp formaları giydi.