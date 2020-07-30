1 numaraya yeni aday
Beşiktaş, boşa çıkan kaleci Sinan Bolat’la temasa geçti.
Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, kaleci adaylarına yeni bir ismi ekledi. Yerli kaleciler üzerinde duran siyah-beyazlılar, Başakşehir'in Volkan Babacan'ı bırakmamasının ardından Sinan Bolat'ı listesine aldı. Son olarak formasını giydiği Royal Antwerp ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki file bekçisiyle temasa geçen Kartal, uygun şartlara bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Tecrübeli kaleci, kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp formaları giydi.
- 30.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
1 numaraya yeni aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.