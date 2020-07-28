Ahmet Nur Çebi'den flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi biletini kapan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası programında siyah-beyazlı kulübün gündemiyle alakalı konuştu.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI

"Saçma sapan puanlar kaybettik. Şampiyon da olabilirdik."

"Buraya 3-5 milyon Euro'luk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum."

"Ben ağlamaya devam edeceğim... Sadece güzel günleri yaşamak isteyenlerin; Allah yollarını açık etsin. Biz bir aileyiz. Beşiktaş'ı derleyip toparladığım zaman bana hak vereceklerdir. Umarım ilerde, ağlamayan başkanları olur."

"13. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır."

"Yönetim olarak #BırakmamSeni kampanyasına 10 milyon TL bağış yapacağız."

"Ayın 9'unda stadımızda canlı yayın yapacağız. Orada iş adamlarımıza bağlanacağız"

"Eski yönetici Hüseyin Yücel, 'Her yönetici 1M€ versin, borç kapanır' dedi. Ben de kendisini aradım ve 'Madem öyle neden siz vermediniz de burada insanları 6 ay parasız bıraktınız' dedim"

"Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz"

"Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız."

"Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz."

"Elneny neden gitmedi çocuk? Mart, Nisan, Mayıs ödemesi yapamadık çünkü kasamıza giren para yok!"

"Galatasaray'da Onyekuru, Fenerbahçe'de Max Kruse, bizde de Victor Ruiz gitti. Pandemi dönemine kadar paralar ödendi. Ruiz'in yerinde olsam 'Pandemi döneminde paramı alamadım, pandemi diye bir şey yoktur, tanımıyorum' deseydi, doğruyu söylemiş olurdu"

"UEFA, futbolcu sendikası olmuş ve bundan rahatsızım. Kontratları anladık da pandemi başlamış, dünyada yer yerinden oynamış, insanlar aylarca sokağa çıkamamış. Futbolcular 'Bize ne?' diyor da dönün tribüne bakın, taraftar mı var?"

"Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum."