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04 Ağustos 2020, Salı
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ve 'ye şoku! İşte yeni takımı

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mert Çetin şoku! İşte yeni takımı

A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve ismi Süper Lig devleri Galataaray ile 'yle anılan milli stoper , Verona'ya kiralanıyor.

A ekiplerinden Roma'da top koşturan milli futbolcu , takımından ayrılıyor.

Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte 'ya kiralanacak.

Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı ve ile de anılıyordu.

Roma, bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Mert Çetin'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.

  1. 04.08.2020
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