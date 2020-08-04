Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mert Çetin şoku! İşte yeni takımı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve ismi Süper Lig devleri Galataaray ile Fenerbahçe'yle anılan milli stoper Mert Çetin, Verona'ya kiralanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da top koşturan milli futbolcu Mert Çetin, takımından ayrılıyor.
Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.
Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Roma, bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Mert Çetin'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mert Çetin şoku! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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