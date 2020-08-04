Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mert Çetin şoku! İşte yeni takımı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da top koşturan milli futbolcu Mert Çetin, takımından ayrılıyor.

Başkent temsilcisinde yeterince şans bulamayan 23 yaşındaki savunmacının yeni adresi Verona olacak. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Mert Çetin, satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralanacak.

Milli stoper, çarşamba günü sağlık kontrollerine girecek ve ardından Verona'ya imza atacak. Mert Çetin'in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Roma, bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Mert Çetin'i Avrupa Ligi kadrosuna da dahil etmedi.