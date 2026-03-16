CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Wolverhampton MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford-Wolverhampton MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Üst sıralara çıkışını sürdürmek ve Avrupa kupalarını ihtimalini güçledirmek isteyen ev sahibi ekip, 44 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında yer alan ve son haftalarda etkili bir performans ortaya koyan konuk ekip ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Brentford-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 17:38
Brentford-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. 44 puanla 7. sırada yer alan Brentford, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için evinde galibiyeti hedefliyor. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Ligde son sırada yer alan Wolverhampton ise son haftalarda yakaladığı çıkışla moralli. Peki, Brentford-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanacak Brentford-Wolverhampton maçı 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Jensen, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Wolverhampton: Sa; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, J. Gomes, Mane, R. Gomes; Hwang, Arokodare

Altıntop'tan G.Saray'a uyarı!
F.Bahçe'de Musaba endişesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
DOSYA: Türkçe konuşan Türk siyonistler! İsrail'in 5. kollarını isim isim açıklıyoruz: Kimi gazeteci kimi Ekremci kimi ise çifte pasaportlu
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye şok haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor 18:21
Rayo Vallecano-Levante maçı ne zaman? 18:21
Çorum'da kazanan ev sahibi! 18:07
Brentford-Wolverhampton maçı detayları 17:38
"Altın Şeref Bayrağı" F.Bahçe'nin! 16:59
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı 16:22
Daha Eski
Gençlerbirliği: "Bu işte bir kötülük var" 16:04
Bandırma ile Iğdır FK puanları paylaştı! 15:47
Lewandowski için transfer iddiası! İstanbul devleri yarışta 15:40
Okan Buruk'tan sürpriz Liverpool kararı! 15:00
Yunus Akgün'den çarpıcı itiraflar! 13:12
Göztepe, Ataman Güneyligil ile yollarını ayırdı 13:01