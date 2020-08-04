Roma'dan flaş kadro kararı! Cengiz Ünder ve Mert Çetin... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Roma'dan flaş kadro kararı! Cengiz Ünder ve Mert Çetin...

'dan flaş kadro kararı! ve ...

Roma'dan flaş kadro kararı! Cengiz Ünder ve Mert Çetin...

'nde Sevilla ile karşılaşacak olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İtalyan ekibinde milli futbolcularımızdan kadroda yer alırken, kafileye dahil edilmedi.

, Son 16 Turu'nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA'ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız kadroda yer aldı. ise listeye dahil edilmedi.

Perşembe günü 19.55'te başlayacak mücadelede Roma'nın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic.

  1. 04.08.2020
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