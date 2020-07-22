Torino 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Torino ile Verona karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Verona 56'da Borini'nin penaltı golüyle öne geçti. Pes etmeyen Torino, 67'de Zaza'nın golüyle 1 puanı kaptı.

Kümede kalmayı henüz garantileyemeyen 15. sıradaki Torino bu sonuçla puanını 38'e çıkardı.

Ligde rahat bir konumda yer alan 9. sıradaki Verona ise puanını 46 yaptı.