Torino 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında karşı karşıya gelen Torino ile Verona sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip 56'da Borini'nin penaltı golüyle öne geçerken, ev sahibi bu gole 67'de Zaza ile yanıt verdi.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Torino ile Verona karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz biten maçta Verona 56'da Borini'nin penaltı golüyle öne geçti. Pes etmeyen Torino, 67'de Zaza'nın golüyle 1 puanı kaptı.
Kümede kalmayı henüz garantileyemeyen 15. sıradaki Torino bu sonuçla puanını 38'e çıkardı.
Ligde rahat bir konumda yer alan 9. sıradaki Verona ise puanını 46 yaptı.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 01:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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