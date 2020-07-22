Torino 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Torino puanı Zaza'yla kaptı!

1-1 | MAÇ SONUCU

Torino 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

A'nın 35. haftasında karşı karşıya gelen ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip 56'da Borini'nin penaltı golüyle öne geçerken, ev sahibi bu gole 67'de ile yanıt verdi.

A'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Verona 56'da Borini'nin penaltı golüyle öne geçti. Pes etmeyen Torino, 67'de 'nın golüyle 1 puanı kaptı.

Kümede kalmayı henüz garantileyemeyen 15. sıradaki Torino bu sonuçla puanını 38'e çıkardı.

Ligde rahat bir konumda yer alan 9. sıradaki Verona ise puanını 46 yaptı.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 01:00
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