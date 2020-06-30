Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Juventus seriye bağladı! Üst üste 6. galibiyet

1-3 | MAÇ SONUCU

Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU

'nın 29. haftasında 'ya konuk olan , rakibini Ronaldo, Dybala ve 'nın golleriyle 3-1 mağlup edip, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 72'ye yükselten lider Juve, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider , kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki 'yı 3-1 mağlup etti.

Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.

bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

17. sıradaki Genoa ise 26 puanda kaldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 00:40
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