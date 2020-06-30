Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider Juventus, kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.

Juventus bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

17. sıradaki Genoa ise 26 puanda kaldı.