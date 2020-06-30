İtalya Serie A'nın 29. haftasında Genoa'ya konuk olan Juventus, rakibini Ronaldo, Dybala ve Douglas Costa'nın golleriyle 3-1 mağlup edip, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Puanını 72'ye yükselten lider Juve, en yakın takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.
İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğu hedefleyen lider Juventus, kritik bir deplasmanı daha kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar 29. haftada konuk olduğu ateş hattındaki Genoa'yı 3-1 mağlup etti.
Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Juve'nin gollerini 50'de Dybala, 562da Ronaldo ve 73'te Douglas Costa kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 76'da Pinamonti'den geldi.
Juventus bu sonuçla puanını 72'ye yükseltip, ikinci sıradaki Lazio ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.
17. sıradaki Genoa ise 26 puanda kaldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 00:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa 1-3 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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