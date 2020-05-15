İtalya'da kulüplere corona virüsü denetlemesi!
İtalya Futbol Federasyonu, kulüplerin ligin yeniden başlaması için belirlenen corona virüsü tedbirlerini denetlemek amacıyla müfettiş görevlendirme kararı aldı.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), hükümetin ligin yeniden başlaması için belirlediği Covid-19'a yönelik önlemler konusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarını denetlemek için müfettiş görevlendirecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, federasyona bağlı spor savcılığından bir heyet oluşturulduğu ve bu heyetin hükümetin Kovid-19'a karşı belirlediği tıbbi önlemler hususunda takımları denetleyeceği kaydedildi.
Söz konusu heyetin, özellikle bireysel çalışmalara izin verilen halihazırdaki aşamada takımların bu kurala uyup uymadığını ve tesislerindeki tedbirleri denetleyeceği belirtildi.
Bu arada, ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'taki bir haberde, Lazio takımının dünkü bireysel idmanında 3'e 3 çalışma yapıldığı ileri sürülmüştü.
İtalya'da hükümetin açıkladığı son kararnameye göre, futbol takımları toplu idmanlarını 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapmaya başlayabilir. Kulüpler, ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı 4 Mayıs'tan bu yana oyuncularını testten geçirmeye ve bireysel antrenmanlara almaya başlamıştı.
Serie A Lig Birliği de 13 Mayıs'taki toplantısıyla, Covid-19 nedeniyle durdurulan 2019-2020 sezonunun, hükümetin de onay vermesi durumunda 13 Haziran'da yeniden başlamasını kararlaştırmıştı.
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