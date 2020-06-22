İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı başlıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'lu Milan deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden Milan, ligde kalma mücadelesi veren rakibi Lecce karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Peki, Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Zlatan İbrahimoviç'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması bekleniyor. Lecce'de ise Diego Farias, Khouma Babacar ve Filippo Falco maçta oynayamayacak.
LECCE-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce ile Milan arasında oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor. Maç 20:30'da başlayacak.
LECCE-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lecce: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula
Milan: Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic
- 22.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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