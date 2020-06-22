Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Lecce, sahasında Milan'ı konuk ediyor. Zlatan İbrahimoviç'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı mücadelede Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması bekleniyor. Lecce'de ise Diego Farias, Khouma Babacar ve Filippo Falco maçta oynayamayacak.

LECCE-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce ile Milan arasında oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor. Maç 20:30'da başlayacak.

LECCE-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lecce: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

Milan: Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic