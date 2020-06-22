Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da 27. hafta heyecanı başlıyor. Milli futbolcumuz 'lu deplasmanda ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden Milan, ligde kalma mücadelesi veren rakibi Lecce karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Peki, Lecce-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen , sahasında 'ı konuk ediyor. Zlatan İbrahimoviç'in sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı mücadelede 'nun 11'de başlaması bekleniyor. Lecce'de ise Diego Farias, Khouma Babacar ve Filippo Falco maçta oynayamayacak.

LECCE-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce ile Milan arasında oynanacak maçın yayıncısı bulunmuyor. Maç 20:30'da başlayacak.

LECCE-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lecce: Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

Milan: Conti, , Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic

  1. 22.06.2020
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