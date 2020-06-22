Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Balotelli ile yollarını ayıran Brescia bu akşam Fiorentina'ya konuk olacak. İtalya Serie A'nın dibinde yer alan Brescia son 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebildi. Fiorentina ise son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak büyük bir form düşüklüğü yaşadı. İki takım için de yükselişe geçmek adına önemli bir karşılaşma olacak.

FIORENTINA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

FIORENTINA-BRESCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma