Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Serie A'da düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Fiorentina evinde ligin sonuncusu Brescia'yı ağırlayacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları arama motoru ve sosyal medyadan araştırıyor. Peki, Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Balotelli ile yollarını ayıran Brescia bu akşam Fiorentina'ya konuk olacak. İtalya Serie A'nın dibinde yer alan Brescia son 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebildi. Fiorentina ise son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak büyük bir form düşüklüğü yaşadı. İki takım için de yükselişe geçmek adına önemli bir karşılaşma olacak.
FIORENTINA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina-Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
FIORENTINA-BRESCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic
Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fiorentina-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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