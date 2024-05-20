Haberler Dizi Haberleri Bahar 13. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar 13. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 13. bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 13. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 00:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 13. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 13. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 13. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

Umay'ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar "Romeo ve Juliet" oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir! Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir.

Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar!

BAHAR 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya...
Kerem'den dikkat çeken paylaşım!
DİĞER
Esra Erol’da 15 yaşında intihar eden ablasının son mektubuna ulaştı: Onu öyle özledim ki…
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan'dan Eurovision'daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 14. bölüm fragmanı İZLE FULL
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Yüzde 25 kira artışı kalktı mı?
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
💥Çılgın Sayısal loto çekildi! (20 Mayıs)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Çorum'da kazanan yok! Çorum'da kazanan yok! 22:00
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:17
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 19:25
Liverpool yeni hocasını açıkladı! Liverpool yeni hocasını açıkladı! 19:10
Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! 17:26
Daha Eski
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! 17:24
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 17:16
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 17:00
G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! 16:31
Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü 16:10
NBA'de Indiana Pacers finalde! NBA'de Indiana Pacers finalde! 11:00