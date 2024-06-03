Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'den ilk bomba transfer!
G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den!
Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper'in yeni adresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 3 Haziran
2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
İstanbul namaz vakitleri (3 Haziran Pazartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Haziran bugün kimin maçı var? 08:04
Filenin Sultanları ABD'yi devirdi! Filenin Sultanları ABD'yi devirdi! 01:20
Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! 01:20
Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! 01:12
O yıldız G.Saray'ı takibe aldı! O yıldız G.Saray'ı takibe aldı! 00:54
Ancelotti, Arda Güler'i böyle takdim etti! Ancelotti, Arda Güler'i böyle takdim etti! 00:54
Daha Eski
Mourinho: F.Bahçe taraftarına söz veriyorum... Mourinho: F.Bahçe taraftarına söz veriyorum... 00:54
F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni 00:53
Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! 00:53
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! 00:53
Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:53
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... 00:53