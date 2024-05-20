Haberler Haberler SON DAKİKA KİRA ARTIŞI AÇIKLAMASI | Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? - Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak?

SON DAKİKA KİRA ARTIŞI AÇIKLAMASI | Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? - Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak?

Kira artış oranı 11 Haziran 2022 tarihinden bu yana yüzde 25 oranı ile sınırlandırılmıştı. 1 ila 5 yıl aralığında kiracı olarak hali hazırdaki konutlarında oturan kişiler için ev sahiplerinin fahiş artış yapmaması için yürürlüğe giren uygulama ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından yüzde 25 kira artışı kalktı mı? sorusunun yanıtı araştırılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 00:20
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SON DAKİKA KİRA ARTIŞI AÇIKLAMASI | Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? - Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak?

KİRA ZAMMI YÜZDE 25 SINIRI KALKTI MI? 11 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konan kira zammına sınır düzenlemesi hakkında son gelişmeler takip ediliyor. Temmuz 2022'den Temmuz 2024'e kadar olan 1 yıllık süre boyunca ev sahiplerinin 1-5 yıldır evlerinde bulunan kiracılara yüzde 25'in üzerinde zam yapması yasaklandı. 2024 Temmuzda sona ereceği bildirilen uygulama hakkında arama motorlarında 'Kira zammı yüzde 25 sınırı kalktı mı, kalkacak mı? Kira zammı yüzde 25 sınırı Temmuzda bitecek mi?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM NE ZAMAN BİTECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, "Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.

Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız. Türkiye'nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye'nin surunu yok. Türkiye'ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var. Bütün bunlara rağmen bir sürü kesin vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye'ye kaynak girişinin kalitesi artacak." ifadelerini kaydetti.

5 YILDAN SONRA KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE YAPILIR?

Kiracının 5 yılı dolduysa kira bedelinin yeniden düzenlenmesi için kira tespit davası açılabilir. Bu durumda mevcut piyasa şartlarına göre rayiç bedel üzerinden mahkeme yoluyla yeni kira belirlenir.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut Kira: 5.000 TL

%25 Zam Miktarı: 1.250 TL

Zamlı Kira: 6.250 TL

Mevcut Kira: 5.500 TL

%25 Zam Miktarı: 1.375 TL

Zamlı Kira: 6.875 TL

Mevcut Kira: 6.000 TL

%25 Zam Miktarı: 1500 TL

Zamlı Kira: 7.500 TL

Mevcut Kira: 6.500 TL

%25 Zam Miktarı: 1.625 TL

Zamlı Kira: 8.125 TL

Mevcut Kira: 7.000 TL

%25 Zam Miktarı: 1.750 TL

Zamlı Kira: 8.750TL

Mevcut Kira: 7.500 TL

%25 Zam Miktarı: 1.875 TL

Zamlı Kira: 9.375 TL

Mevcut Kira: 8.000 TL

%25 Zam Miktarı: 2.000 TL

Zamlı Kira: 10.00. TL

Mevcut Kira: 8.500 TL

%25 Zam Miktarı: 2.125 TL

Zamlı Kira: 10.625 TL

Mevcut Kira: 9.000 TL

%25 Zam Miktarı: 2.250 TL

Zamlı Kira: 11.250 TL

Mevcut Kira: 9.500 TL

%25 Zam Miktarı: 2.375 TL

Zamlı Kira: 11.875 TL

Mevcut Kira: 10.000 TL

%25 Zam Miktarı: 2.500 TL

Zamlı Kira: 12.500 TL

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