Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 67. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 67. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 67. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 67. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 21 Mayıs Salı günü yayınlanacak 67. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 67. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 00:12 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 67. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 21 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 66. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 67. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 66. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 67. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya...
Kerem'den dikkat çeken paylaşım!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu...
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan'dan Eurovision'daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 14. bölüm fragmanı İZLE FULL
Bahar 13. BÖLÜM FULL İZLE
Yüzde 25 kira artışı kalktı mı?
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
💥Çılgın Sayısal loto çekildi! (20 Mayıs)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Çorum'da kazanan yok! Çorum'da kazanan yok! 22:00
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:17
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 19:25
Liverpool yeni hocasını açıkladı! Liverpool yeni hocasını açıkladı! 19:10
Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! 17:26
Daha Eski
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! 17:24
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 17:16
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 17:00
G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! 16:31
Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü 16:10
NBA'de Indiana Pacers finalde! NBA'de Indiana Pacers finalde! 11:00