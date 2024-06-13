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ALAN YARIŞMASI İZLE 1. BÖLÜM | Alan yarışması nedir? atv canlı HD izle

atv ekranlarında yeni bir yarışma izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Alan yarışması fragmanlarıyla merak uyandırdı. Tüm dünyada reytingleri alt üst eden Alan yarışması 13 Haziran Perşembe günü atv'de yayınlanacak. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 07:49 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 07:49
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ALAN YARIŞMASI İZLE 1. BÖLÜM | Alan yarışması nedir? atv canlı HD izle

Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan gibi ülkelerde reyting rekorları kıran Alan yarışması atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Alan yarışmasını ünlü isim Oktay Kaynarca sunacak. Bir strateji yarışması olan Alan, 1 Milyon TL ödül dağıtıyor. Alan yarışması 13 Haziran Perşembe günü atv'de yayınlanacak. İşte detaylar...

ALAN YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birçok ülkede heyecanla takip edilen Alan yarışması Türkiye'de atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. 13 Haziran Perşembe günü başlayacak olan Alan yarışması 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

ALAN YARIŞMASI İZLE CANLI - ATV

ALAN HAKKINDA

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

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