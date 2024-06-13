Haberler Voleybol Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları Milletler Ligi

Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının 2. maçında Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 17:18
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Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Filenin Sultanları Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini aldı.

Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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