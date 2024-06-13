Haberler Haberler KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU AİS ÖSYM | Son dakika KPSS ön lisans başvuru tarihi belli oldu

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU AİS ÖSYM | Son dakika KPSS ön lisans başvuru tarihi belli oldu

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen KPSS ön lisans başvuru tarihleri bu yıl için de netleşti. Sınava girecek olan adayların ise öncesinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KPSS ön lisans başvuruları Haziran ayında yapılacak. 2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:10
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU AİS ÖSYM | Son dakika KPSS ön lisans başvuru tarihi belli oldu

SON DAKİKA KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | ÖSYM, KPSS Ön Lisans sınavının başvuru tarihlerini açıkladı. Vatandaşlar yapılan açıklama ardından, 'KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, KPSS Ön Lisans başvurusu hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile KPSS ön lisans başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 Perşembe günü başlayacak. Başvurular 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans başvurusunda bulunacak adaylar, 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri ve "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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