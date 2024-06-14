Haberler Haberler BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı?

Kurban Bayramı 2024 yılında Haziran ayına denk gelirken bayramda kurban kesecek ve ziyaretlerde bulunacak olan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarını araştırmaya başladı. 4 gün süren Kurban Bayramı boyunca hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Bayramda hava nasıl olacak? 2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 16, 17, 18 ve 19 Haziran hava durumu' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 08:08 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 08:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın eda edileceği 16,17,18 ve 19 Haziran tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini her geçen gün artırırken MGM'nin raporunun ardından '2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 16,17,18 ve 19 Haziran hava durumu' konuları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte bayramda hava durumu...

2024 KURBAN BAYRAMI HAVA GÜNEŞLİ Mİ, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Kurban Bayramı öncesinde en merak edilen konular arasında bayramda havanın nasıl olacağı yer alıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'un hava durumu araştırılıyor. Cumartesi itibariyle sıcaklıkların düşüşe geçmesi bekleniyor. Bayramın ilk günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 35 derecelerden 28 derecelere kadar inmesi ve kısa süreli olsa da sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin güney kesimlerinde, Ege bölgesinde sıcaklıklar sürecek.

16 HAZİRAN HAVA DURUMU

18 HAZİRAN HAVA DURUMU

Galatasaray'dan Mazraoui hamlesi! Ziyech...
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Jose Mourinho'dan sürpriz hamle! Eski öğrencisini alıyor: Szymanski de devrede...
MİT'in MOSSAD'ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011'de gelen mail, Viyana'daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Cimbom'da aranan isim bulundu!
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Cuma mesajları resimli, kısa, uzun, farklı, dualı 2024
Resmi Gazete'de bugün 14 Haziran 2024
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Haziran bugün kimin maçı var? 07:44
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! 23:59
Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... 23:46
Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da 23:46
Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 23:46
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor 23:46
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza 23:46
Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay 23:46
F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! 23:46
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız 23:46
Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a 23:46
Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... 23:46