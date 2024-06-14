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KURUMSAL BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ | 2024 Kurban Bayramı mesajları (Öğretmene, iş arkadaşına, yöneticiye)

Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşayan İslam alemi için geri sayım sona erdi. Bu yıl 16 Haziran Pazar günü edilecek olan Kurban Bayramı tatili başlamadan önce öğretmenine, iş arkadaşına, yöneticisine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte 2024 resimli ve kurumsal bayram mesajları, öğretmene, iş arkadaşına, yöneticiye Kurban Bayramı mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:50
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KURUMSAL BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ | 2024 Kurban Bayramı mesajları (Öğretmene, iş arkadaşına, yöneticiye)

KURUMSAL BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ | Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi. Tarihi Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan ve yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bu bayramda sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Biz de 2024 resimli ve kurumsal bayram mesajları, öğretmene, iş arkadaşına, yöneticiye Kurban Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

2024 ÖĞRETMENE KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

🔸Sevgili Öğretmenim, Kurban Bayramı'nız mübarek olsun. Bu özel günün siz ve aileniz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Emekleriniz ve bize kattığınız değerler için minnettarız.

🔸Değerli Hocam, Bayramın getirdiği sevinç ve mutluluk, hayatınıza huzur ve bereket katsın. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Saygılarım ve en içten dileklerimle...

🔸Değerli Öğretmenim, Bayramlar, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nızın bu güzel duygularla geçmesini dilerim. Sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.

🔸Sayın Öğretmenim, Kurban Bayramı vesilesiyle, siz ve sevdiklerinizin sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun.

🔸Değerli Hocam, Bu güzel bayramın, gönüllerinize huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Sizin gibi değerli bir öğretmenle çalışmak bizim için büyük bir şans.

2024 İŞ ARKADAŞINA KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

◼Değerli Meslektaşım, Kurban Bayramı vesilesiyle sana ve ailene sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim. Bayramın kutlu olsun, tüm dileklerin gerçek olsun.

◼Sevgili ekibim, Bayramlar, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının en güzel günleridir. Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, ailenle birlikte güzel bir bayram geçirmeninizi dilerim.

◼Değerli çalışanlarım, Kurban Bayramı'nın huzur ve mutluluğu, evinize ve kalbinize dolsun. Bayramınız kutlu olsun, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle.

◼Sevgili İş Arkadaşım, Kurban Bayramı'nın güzelliklerini ve mutluluğunu hep birlikte yaşamak dileğiyle, bayramın kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun.

2024 YÖNETİCİYE KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

🔺Sayın yöneticim Kurban Bayramı vesilesiyle size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun.

🔺Değerli Müdürüm, bayramlar, birlik ve beraberliğin en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nızın sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni ederim. Bayramınız kutlu olsun.

🔺Kurban Bayramı'nın getirdiği mutluluk ve huzur, hayatınıza güzellik katsın. Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi dilerim.

🔺Bu güzel bayramın, hayatınıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim.

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