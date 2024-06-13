BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın eda edileceği 16,17,18 ve 19 Haziran tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak havalar etkisini her geçen gün artırırken MGM'nin raporunun ardından '2024 Kurban Bayramı hava güneşli mi, yağmur yağacak mı? 16,17,18 ve 19 Haziran hava durumu' konuları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte bayramda hava durumu...

2024 KURBAN BAYRAMI HAVA GÜNEŞLİ Mİ, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Kurban Bayramı öncesinde en merak edilen konular arasında bayramda havanın nasıl olacağı yer alıyor. Özellikle ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'un hava durumu araştırılıyor. Cumartesi itibariyle sıcaklıkların düşüşe geçmesi bekleniyor. Bayramın ilk günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 35 derecelerden 28 derecelere kadar inmesi ve kısa süreli olsa da sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin güney kesimlerinde, Ege bölgesinde sıcaklıklar sürecek.

16 HAZİRAN HAVA DURUMU

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