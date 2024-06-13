Haberler Haberler ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI SON DAKİKA | 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI SON DAKİKA | 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Orman yangınları ile mücadele kapsamında kritik bir karar alındı. Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu kararlarına istinaden 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı. 10 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasak olacak. Peki, İstanbul'da ormana girmek yasak mı? Piknik ve mangal yapmak yasaklandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI SON DAKİKA | 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

2021 - 2022 ve son olarak 2023 yılında ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları ardından Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu, 27 ilde yangınları önlemek adına karar aldı. Haziran ayının başlamasının ardından yurt genelinde sıcaklıklar ciddi derecede arttı. AKOM ve Meteoroloji sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu sebeple orman yangını çıkma olasılığı da yükseliyor. Vatandaşlar, 10 Haziran-15 Ekim arası tarihlerde orman yasaklarına uymak durumunda. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Ankara'da orman girişi yasaklandı mı? Piknik ve mangal nerelerde yasak? işte detaylar...

İSTANBUL'DA ORMANA GİRMEK YASAKLANDI MI?

İstanbul valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.İ stanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL PİKNİK ALANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA'DA ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER

  • İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
  • Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül
  • Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
  • Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
  • Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
  • Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
  • Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
  • Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
  • Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
  • Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
  • İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız F.Bahçe'ye
Transferde flaş açıklama! "G.Saray'ı istiyorum"
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı
MSB'den haftalık 'Z' raporu! 'Teröristan' seçimlerine geçit yok: "Tamamen iptal edin" uyarısı | ABD'den F-16 alımında imzalar atıldı
UEFA'dan Türk futbolcuların isimlerine telaffuz kılavuzu!
Raporu ortaya çıktı! Kartal'ın sistemini kullanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Karneler saat kaçta alınacak 2024?
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2024 puan durumu
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman? İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman? 12:02
İspanya - Hırvatistan maçı ne zaman? İspanya - Hırvatistan maçı ne zaman? 11:59
Macaristan - İsviçre maçı ne zaman? Macaristan - İsviçre maçı ne zaman? 11:56
Transferde flaş açıklama! "G.Saray'ı istiyorum" Transferde flaş açıklama! "G.Saray'ı istiyorum" 11:33
Gökhan Inler'in yeni adresi resmen açıklandı! Gökhan Inler'in yeni adresi resmen açıklandı! 11:16
Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız F.Bahçe'ye Szymanski aracı oldu! Polonyalı yıldız F.Bahçe'ye 11:09
Daha Eski
Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Almanya - İskoçya maçı ne zaman? 10:34
Raporu ortaya çıktı! Kartal'ın sistemini kullanacak Raporu ortaya çıktı! Kartal'ın sistemini kullanacak 10:24
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor 09:59
F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'den ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu 09:50
G.Saray ile görüştü! İşte istediği sözleşme G.Saray ile görüştü! İşte istediği sözleşme 09:05
Filenin Sultanları galibiyet peşinde! Filenin Sultanları galibiyet peşinde! 08:28