ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI SON DAKİKA | 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı! - Piknik ve mangal yapmak yasak mı?

2021 - 2022 ve son olarak 2023 yılında ülkemizin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları ardından Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu, 27 ilde yangınları önlemek adına karar aldı. Haziran ayının başlamasının ardından yurt genelinde sıcaklıklar ciddi derecede arttı. AKOM ve Meteoroloji sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu sebeple orman yangını çıkma olasılığı da yükseliyor. Vatandaşlar, 10 Haziran-15 Ekim arası tarihlerde orman yasaklarına uymak durumunda. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Ankara'da orman girişi yasaklandı mı? Piknik ve mangal nerelerde yasak? işte detaylar...

İSTANBUL'DA ORMANA GİRMEK YASAKLANDI MI?

İstanbul valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.İ stanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir." ifadelerine yer verildi.

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ANKARA'DA ORMANLARA GİRMEK YASAK MI?

Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER