Haberler Dizi Haberleri Bahar 14. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar 14. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin yeni dizisi Bahar 14. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 14. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 01:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar 14. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 14. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır!

Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar..

Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter!
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya...
DİĞER
Son dakika haberi: Panathinaikos'tan skandal karar! Fatih Terim sonrası Samet Akaydin...
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan'dan Eurovision'daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
TFF VAR kayıtlarını açıkladı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 13. BÖLÜM FULL İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 MAYIS rakamları
Yüzde 25 kira artışı kalktı mı?
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Çorum'da kazanan yok! Çorum'da kazanan yok! 22:00
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:17
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 19:25
Liverpool yeni hocasını açıkladı! Liverpool yeni hocasını açıkladı! 19:10
Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! 17:26
Daha Eski
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! Basketbol Süper Ligi'nde yarı final programı! 17:24
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 17:16
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 17:00
G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! 16:31
Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü 16:10
NBA'de Indiana Pacers finalde! NBA'de Indiana Pacers finalde! 11:00