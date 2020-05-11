Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlara ne zaman başlayacağı da belli oldu. İtalyan basını, kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan İtalya Serie A'da geri sayıma geçildi.
İtalya Futbol Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.
Football Italia'da yer alan habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.
- 11.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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