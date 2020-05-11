İtalya Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor

Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan İtalya Serie A'da geri sayıma geçildi.

İtalya Futbol Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.

Football Italia'da yer alan habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.