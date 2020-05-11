İtalya Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Serie A'da antrenmanlar 'ta başlıyor

İtalya Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken,  takım antrenmanlara ne zaman başlayacağı da belli oldu. İtalyan basını, kulüplerin 'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan Serie A'da geri sayıma geçildi.

İtalya Futbol Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.

Football Italia'da yer alan habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

  1. 11.05.2020
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