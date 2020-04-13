Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez sözleri! 'Tam bir...'
Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerden İtalya Serie A'da top koşturan Romelu Lukaku, sosyal medyadan takım arkadaşı Lautaro Martinez hakkında açıklamalarda bulundu. Lukaku Arjantanli yıldız için 'tam bir canavar' yakıştırmasında bulundu.
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, takım arkadaşı Lautaro Martinez hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Instagram'da katıldığı canlı yayında konuşan Belçikalı yıldız, bu sezon beraber Inter'in Serie A şampiyonluğu yarışında önemli rol oynadığı Lautaro Martinez ile ilgili şöyle konuştu:
"Lautaro Martinez muhteşem, o tam bir canavar. Çok iyi iş çıkarıyor ve kendini geliştiriyor. Onu seviyorum."
Premier Lig ve Serie A'yı kıyaslayan Lukaku şöyle devam etti: "Bence Serie A gerçekten çok iyi. Oyun gücü ve mücadele seviyesi çok yüksek. Taktiksel açıdan İtalya'da İngiltere'ye kıyasla daha çok test ediliyorsunuz. İnsanların düşündüğü gibi burada gol atmak o kadar da kolay değil. Her maça hazırlanmalı ve farklı şekilde oynamalısınız. İki lig de çok iyi; her ligin güçlü olduğu taraftar var. İki farklı ligde oynamak benim için iyi bir şey. İtalya'yı da İngiltere'y de çok seviyorum. Her iki ülkede de çok iyi karşılandım."
Inter'den takım arkadaşı Marcelo Brozovic canlı yayına yorum bıraktı ve Lukaku'ya 'çirkin' dedi. Bunun üzerine Lukaku, "Sen benden daha çirkinsin! Beğenmedim, eski saç stiline geri dön!" cevabını verdi.
- 13.04.2020
- Trabzonspor'dan rakiplerine fark! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması
- Sıcak saatler! Wilmots Fenerbahçe için o kulübü reddetti
- Corona virüsü futbolu da vurdu! Acı haber geldi...
- Hillsborough faciasını anma törenine corona virüsü engeli!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez sözleri! 'Tam bir...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.