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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan sözleri! 'Tam bir...'

Romelu Lukaku'dan Lautaro Martinez sözleri! 'Tam bir...'

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerden Serie A'da top koşturan , sosyal medyadan takım arkadaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Lukaku Arjantanli yıldız için 'tam bir canavar' yakıştırmasında bulundu.

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen , takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

'da katıldığı canlı yayında konuşan Belçikalı yıldız, bu sezon beraber Inter'in Serie A şampiyonluğu yarışında önemli rol oynadığı Lautaro Martinez ile ilgili şöyle konuştu:

"Lautaro Martinez muhteşem, o tam bir canavar. Çok iyi iş çıkarıyor ve kendini geliştiriyor. Onu seviyorum."

ve Serie A'yı kıyaslayan Lukaku şöyle devam etti: "Bence Serie A gerçekten çok iyi. Oyun gücü ve mücadele seviyesi çok yüksek. Taktiksel açıdan 'da 'ye kıyasla daha çok test ediliyorsunuz. İnsanların düşündüğü gibi burada gol atmak o kadar da kolay değil. Her maça hazırlanmalı ve farklı şekilde oynamalısınız. İki lig de çok iyi; her ligin güçlü olduğu taraftar var. İki farklı ligde oynamak benim için iyi bir şey. İtalya'yı da İngiltere'y de çok seviyorum. Her iki ülkede de çok iyi karşılandım."

Inter'den takım arkadaşı Marcelo Brozovic canlı yayına yorum bıraktı ve Lukaku'ya 'çirkin' dedi. Bunun üzerine Lukaku, "Sen benden daha çirkinsin! Beğenmedim, eski saç stiline geri dön!" cevabını verdi.

  1. 13.04.2020
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