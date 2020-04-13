İtalya'da ligler ne zaman başlayacak? Federasyon Başkanı tarih verdi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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'da ligler ne zaman başlayacak? Federasyon Başkanı tarih verdi!

İtalya'da ligler ne zaman başlayacak? Federasyon Başkanı tarih verdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, 'da da spora verilmişti. 9 'tan beri maçları oynanmayan Çizme'de federasyon başkanı Gabriele mayısta liglerin devam edilmesini ve sezonun tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan , Covid-19 salgını nedeniyle 9 'tan beri maçların yapılmadığı sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu.

Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında koronavirüs için test edilebileceğini ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti.

Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybederken, toplamda 156 bin 363 kişiye corona virüsü bulaşmıştı.

'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

  1. 13.04.2020
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