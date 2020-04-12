Brescia Başkanı Massimo Cellino: Sezon devam ederse oynamayız
Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino'dan flaş bir çıkış geldi. Cellino, böyle bir ortamda futbol oynamanın mümkün olmadığını belirtip maçlar başlasa bile sahaya çıkmayarak bu kararı protesto edeceklerini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüs nedeniyle süresiz ertelenen liglerin bu sezon oynanamasının mümkün olmadığını söyledi.
İtalya Futbol Federasyonu'nun ligi yeniden başlatıığı takdirde takımının sahaya çıkmasına izin vermeyeceğini belirten Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.
BRESCİA SERIE A'DA SON SIRADA!
Massimo Cellino'nun başkanlığını yaptığı Brescia, corona virüsü tehdidi ertelen Serie A'da 26 maçta 16 puan toplayarak son sırada yer alıyor. 26 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 yenilgi alan Brescia'nın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
UEFA'YI DA ELEŞTİRMİŞTİ
Massimo Cellino, geçtiğimiz günlerde ligleri yeniden başlatmayı düşünnen UEFA'yı da hedef almıştı. İtalyan spor adamı, UEFA'yı "Sadece ekonomik çıkarlarını düşünüyor" diyerek sert şekilde eleştirmişti.
- 12.04.2020
- Galatasaray Avrupa devlerini solladı! Dünyada 4. sırada
- Gheorghe Popescu'dan UEFA Kupası Finali itirafı: O gün biz tarih yazdık!
- Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti
- Eski Fenerbahçeli'den yıllar sonra gelen itiraf! ''Volkan Demirel'le sorunlar yaşadım''
- Real Madrid'de Ronaldo çılgınlığı! Yüzde 93...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Sezon devam ederse oynamayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.