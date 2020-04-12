Brescia Başkanı Massimo Cellino: Sezon devam ederse oynamayız

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüs nedeniyle süresiz ertelenen liglerin bu sezon oynanamasının mümkün olmadığını söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu'nun ligi yeniden başlatıığı takdirde takımının sahaya çıkmasına izin vermeyeceğini belirten Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

BRESCİA SERIE A'DA SON SIRADA!

Massimo Cellino'nun başkanlığını yaptığı Brescia, corona virüsü tehdidi ertelen Serie A'da 26 maçta 16 puan toplayarak son sırada yer alıyor. 26 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 yenilgi alan Brescia'nın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA'YI DA ELEŞTİRMİŞTİ

Massimo Cellino, geçtiğimiz günlerde ligleri yeniden başlatmayı düşünnen UEFA'yı da hedef almıştı. İtalyan spor adamı, UEFA'yı "Sadece ekonomik çıkarlarını düşünüyor" diyerek sert şekilde eleştirmişti.