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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Lazio'dan takibe devam!

1-2 | MAÇ SONUCU

Torino 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU

'da şampiyonluk için mücadele eden sezonun flaş ekibi , 29. haftada konuk olduğu 'yu geriden gelip devirerek lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. ekibine galibiyeti getiren golleri Immobile ve Parolo kaydetti.

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmanda geriye düşmesine rapmen 'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi 5. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Lazio, 48'de Ciro Immobile'nin golüyle eşitliği sağlarken, 72'de Marco Parolo'nun golüyle üç puana uzandı.

ekibi bu sonuçla puanını 68'e yükseltip 2. lider 'u takibini sürdürdü.

14. sıradaki ise 31 puanda kaldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 22:33
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