İtalya Serie A'da şampiyonluk için mücadele eden sezonun flaş ekibi Lazio, 29. haftada konuk olduğu Torino'yu geriden gelip 2-1 devirerek lider Juventus ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Immobile ve Parolo kaydetti.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rapmen 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi 5. dakikada Andrea Belotti'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Lazio, 48'de Ciro Immobile'nin golüyle eşitliği sağlarken, 72'de Marco Parolo'nun golüyle üç puana uzandı.
Başkent ekibi bu sonuçla puanını 68'e yükseltip 2. lider Juventus'u takibini sürdürdü.
14. sıradaki Torino ise 31 puanda kaldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 22:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Torino 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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