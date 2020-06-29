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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Juve'den emektar kaptanlarına yeni sözleşme!

Buffon ve Chiellini'nin sözleşmelerini uzattı

Juventus Buffon ve Chiellini'nin sözleşmelerini uzattı

Serie A devi , kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran 42 yaşındaki ile 35 yaşındaki 'nin sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı.

Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , emektar takım kaptanları ile 'nin sözleşmelerinin 1'er yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus, Buffon ile Chiellini'nin sözleşmelerinin 2021 yılına kadar uzatıldığını memnuniyetle açıklar." ifadesi kullanıldı.

Her iki oyuncu için de herhangi bir sunum yapmaya gerek olmadığı aktarılan açıklamada, 42 yaşındaki file bekçisi Buffon ile 35 yaşındaki stoper Chiellini'nin hem saha içinde hem soyunma odasında lider oldukları, siyah-beyaz DNA'yı taşıdıkları belirtildi.

1995-2001 yılları arasında formasını giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar kesintisiz şekilde Juventus formasını giymiş, 2018-2019 sezonunda deneyiminden sonra bu sezon başında siyah-beyazlı kulübe geri dönmüştü. Buffon, Juventus formasıyla 9 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

2005 yılından bu yana siyah-beyazlı ekipte top koşturan Chiellini ise 8 İtalya Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 4 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Buffon, 2003, 2015, 2017, Chiellini ise 2015 ve 2017'deki Şampiyonlar Ligi finallerini kaybederek, gümüş madalya ile yetinen Juventus kadrolarında yer almıştı.

  1. 29.06.2020
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