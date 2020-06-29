Dev takas gerçekleşti: Pjanic Barcelona'da Arthur Juventus'ta

Avrupa'da gelecek sezonun ilk transfer bombası patladı. Barcelona ve Juventus, bir süredir konuşulan Arthur-Pjanic takasını resmen açıkladı.

147 MİLYON EUROLUK TAKAS!

Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72 milyon euro ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu açıklarken, karşılığında İtalyan ekibinden Boşnak orta saha Miralem Pjanic'i 60 milyon euro ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Juve'nin teknik direktörü Maurizio Sarri de Boşnak yıldızları Pjanic'in Barça ile anlaştığını şu sözlerle duyurdu: "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak."

Her iki oyuncu da gelecek sezon yeni kulüplerine katılacak.