Dev takas gerçekleşti: Pjanic Barcelona'da Arthur Juventus'ta

Avrupa futbolunun iki dev ekibi Barcelona ve Juventus, Arthur ile Pjanic'in takası konusunda anlaşmaya vardı. Barcelona, Brezilyalı yıldızı Arthur'un 72 milyon euro ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juve'ye transfer olduğunu açıklarken, karşılığında İtalyan ekibinden Boşnak orta saha Miralem Pjanic'i 60 milyon euro ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
Avrupa'da gelecek sezonun ilk transfer bombası patladı. Barcelona ve Juventus, bir süredir konuşulan Arthur-Pjanic takasını resmen açıkladı.
147 MİLYON EUROLUK TAKAS!
Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un 72 milyon euro ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juventus'a transfer olduğunu açıklarken, karşılığında İtalyan ekibinden Boşnak orta saha Miralem Pjanic'i 60 milyon euro ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
Juve'nin teknik direktörü Maurizio Sarri de Boşnak yıldızları Pjanic'in Barça ile anlaştığını şu sözlerle duyurdu: "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak."
Her iki oyuncu da gelecek sezon yeni kulüplerine katılacak.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 19:58
- Zeki Uzundurukan: Hakemler Trabzonspor'un yarış dışına itilmesi için her şeyi yaptı
- Galatasaray'da sakatların son durumu ne? Trabzon maçında...
- "Pandemi sonrası hiçbir takım bıraktığımız formda değil"
- İşte Emre Belözoğlu'nun gözyaşlarının sırrı
- "Ozan Tufan Gustavo ve Mert Hakan üçlüsü iyi bir uyum yakalayabilir"
- Galatasaray'dan Giuliano bombası! Yılın takası gerçekleşiyor
- Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
- Ozan Tufan'ın kaslarını görenler şaşırdı! İşte o görüntü
- Fenerbahçe'de flaş Rui Vitoria gelişmesi! Gelecek sezon...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ters köşe! Tüm bildiklerinizi unutun... Emre Belözoğlu ve karar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dev takas gerçekleşti: Pjanic Barcelona'da Arthur Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.