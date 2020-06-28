Parma 1-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma ile Inter karşı karşıya geldi. Konuk ekip Inter, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılıp zirve iddiasını son 10 haftaya taşıdı.

Ev sahibi Parma, 15. dakikada Gervinho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 68'de Berni'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Inter buna rağmen pes etmedi ve 84'te De Vrij'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

85'te bu kez Parma'dan Kucka kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İki dakika sonra Inter, Alessandro Bastoni galibiyet golünü bulurken, zorlu deplasmandan üö puanla ayrıldı.

Milano ekibi bu sonuçla puanını 61'e yükseltip lider Juventus ile arasındaki farkı 8 puana indirdi. Parma ise 39 puanda kaldı.