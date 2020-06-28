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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Inter'den müthiş dönüş!

1-2 Inter | MAÇ SONUCU

Parma 1-2 Inter | MAÇ SONUCU

A'da zirve yarışından kopmak istemeyen Inter, 28. haftada konuk olduğu deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Conte'nin öğrencileri geriyde düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.

A'nın 28. haftasında ile Inter karşı karşıya geldi. Konuk ekip Inter, kritik mücadeleden galip ayrılıp zirve iddiasını son 10 haftaya taşıdı.

Ev sahibi Parma, 15. dakikada Gervinho'nun attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. 68'de Berni'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Inter buna rağmen pes etmedi ve 84'te De Vrij'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

85'te bu kez Parma'dan Kucka kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İki dakika sonra Inter, Alessandro Bastoni galibiyet golünü bulurken, zorlu deplasmandan üö puanla ayrıldı.

Milano ekibi bu sonuçla puanını 61'e yükseltip lider ile arasındaki farkı 8 puana indirdi. Parma ise 39 puanda kaldı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 00:44
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