Parma 1-2 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da zirve yarışından kopmak istemeyen Inter, 28. haftada konuk olduğu Parma deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Conte'nin öğrencileri 1-0 geriyde düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadeleyi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Parma ile Inter karşı karşıya geldi. Konuk ekip Inter, kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılıp zirve iddiasını son 10 haftaya taşıdı.
Ev sahibi Parma, 15. dakikada Gervinho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 68'de Berni'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Inter buna rağmen pes etmedi ve 84'te De Vrij'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
85'te bu kez Parma'dan Kucka kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İki dakika sonra Inter, Alessandro Bastoni galibiyet golünü bulurken, zorlu deplasmandan üö puanla ayrıldı.
Milano ekibi bu sonuçla puanını 61'e yükseltip lider Juventus ile arasındaki farkı 8 puana indirdi. Parma ise 39 puanda kaldı.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 00:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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