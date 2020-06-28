Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Udinese-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 28ç haftasında , deplasmanda 'ye konuk oluyor. Maçtan önce sporseverler maçın yayın saatini ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın en formda takımlarından biri olan , düşme hattına yakın olan ile oynayacak. Atalanta son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 28 puan ile 15. sırada yer alıyor. Atalanta, Udinese ile oynadığı son 4 maçında da kazandı.

UDİNESE-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Atalanta maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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