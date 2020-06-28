Udinese-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın en formda takımlarından biri olan Atalanta, düşme hattına yakın olan Udinese ile oynayacak. Atalanta son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 28 puan ile 15. sırada yer alıyor. Atalanta, Udinese ile oynadığı son 4 maçında da kazandı.

UDİNESE-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Atalanta maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.