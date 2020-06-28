Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesinden biri oynanacak. 26 puanla 16. sırada bulunan Sampdoria, 34 puanla 11. sırada yer alan Bologna'yı konuk edecek. Sampdoria'da hedef mutlak 3 puanı alarak rahat bir nefes almak. Sampdoria'da Alex Ferrari ve Fabio Quagliarella karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAMPDORİA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect üzerinden izlenebilecek.