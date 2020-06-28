Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.

MİLAN-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan'da Duarte, Ibrahimovic, Kjaer ve Musacchio karşılaşmada forma giymeyecek.

Roma'nın tek eksiği ise el bileğinden sakatlığı bulunan kaleci Pau Lopez.

Milan: Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Rebic

Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Diawara, Veretout, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko

MİLAN-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Roma maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Beinsports 3 canlı yayınlayacak.