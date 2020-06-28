Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Milan-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında , sahasında 'yı ağırlıyor. , ve bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde 'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.

MİLAN-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan'da Duarte, Ibrahimovic, ve Musacchio karşılaşmada forma giymeyecek.

Roma'nın tek eksiği ise el bileğinden sakatlığı bulunan kaleci Pau Lopez.

Milan: Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Bonaventura, , Rebic

Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Diawara, Veretout, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko

MİLAN-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Roma maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Beinsports 3 canlı yayınlayacak.

  1. 28.06.2020
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