İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, sahasında Roma'yı ağırlıyor. Cengiz Ünder, Mert Çetin ve Hakan Çalhanoğlu bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.
MİLAN-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Milan'da Duarte, Ibrahimovic, Kjaer ve Musacchio karşılaşmada forma giymeyecek.
Roma'nın tek eksiği ise el bileğinden sakatlığı bulunan kaleci Pau Lopez.
Milan: Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Rebic
Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Diawara, Veretout, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko
MİLAN-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Roma maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Beinsports 3 canlı yayınlayacak.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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