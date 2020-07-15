Sampdoria 3-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Karşılaşmayı Sampdoria 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Manolo Gabbiadini, 40. ve 53. dakikalarda ise Federico Bonazzoli kaydetti.

Sampdoria bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Cagliari ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor.