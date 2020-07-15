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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Sampdoria farklı kazandı!

3-0 | MAÇ SONUCU

Sampdoria 3-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmayı Sampdoria 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Manolo Gabbiadini, 40. ve 53. dakikalarda ise Federico Bonazzoli kaydetti.

Sampdoria bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Cagliari ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 02:28
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