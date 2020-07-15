İtalya Serie A'nın 33. haftasında Sampdoria, evinde Cagliari'yi ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Sampdoria, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Karşılaşmayı Sampdoria 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Sampdoria'ya galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Manolo Gabbiadini, 40. ve 53. dakikalarda ise Federico Bonazzoli kaydetti.
Sampdoria bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Cagliari ise 41 puanla 11. sırada bulunuyor.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 02:28
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sampdoria 3-0 Cagliari | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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