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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina Lecce'yi ateşe attı!

1-3 | MAÇ SONUCU

Lecce 1-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , Comunale Via del Mare Stadyumu'nda konuk olduğu 'yi Chiesa, Ghezzal, Cutrone'un golleriyle 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Comunale Via del Mare Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina 3-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Chiesa, Ghezzal, Cutrone kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Shakhov'dan geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Lecce'de Gabriel, penaltı atışından yararlanamadı.

Bu skorun ardından Fiorentina puanını 39'a yükseltirken, Lecce 29 puanda kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 02:01
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