Lecce 1-3 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Fiorentina, Comunale Via del Mare Stadyumu'nda konuk olduğu Lecce'yi Chiesa, Ghezzal, Cutrone'un golleriyle 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Lecce ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Comunale Via del Mare Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina 3-1 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Chiesa, Ghezzal, Cutrone kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Shakhov'dan geldi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Lecce'de Gabriel, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu skorun ardından Fiorentina puanını 39'a yükseltirken, Lecce 29 puanda kaldı.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 02:01
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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