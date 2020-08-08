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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un yeni !

Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo!

Serie A ekiplerinden 'un son 16 turunda 'a elenmesinin ardından ile yollar ayrılmıştı. Torino ekibinde Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna efsane isim getirildi.

İtalyan devi A Takımı'nın yeni oldu. Torino ekibi, son 16 turunda Fransız temsilcisi 'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı. Takımın çeyrek finali göremeden elenmesinin faturası kesildi ve İtalyan teknik adam ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından kısa zaman önce Juventus'un U23 teknik direktörlüğü görevine getirilen Andrea Pirlo, A Takımın başına geçti.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 21:32
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