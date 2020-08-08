Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenmesinin ardından Maurizio Sarri ile yollar ayrılmıştı. Torino ekibinde Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna efsane isim Andrea Pirlo getirildi.
İtalyan devi Juventus A Takımı'nın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo oldu. Torino ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Lyon'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı. Takımın çeyrek finali göremeden elenmesinin faturası kesildi ve İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından kısa zaman önce Juventus'un U23 teknik direktörlüğü görevine getirilen Andrea Pirlo, A Takımın başına geçti.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 21:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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