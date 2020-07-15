Udinese 0-0 Lazio | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Udinese ile Lazio berabere kaldı!

0-0 | MAÇ SONUCU

Udinese 0-0 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'yu ağırladı. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 33. hafta mücadelesinde , sahasında 'yu ağırladı. Liderlik yarışından kopan Lazio, Udinese ile 0-0 berabere kaldı.

Lazio 69 puanla 3. sırada yer alırken, Udinese 36 puanla 15. sırada bulunuyor.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 01:59
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