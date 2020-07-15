Roma 2-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Roma evinde galip!

2-1 | MAÇ SONUCU

Roma 2-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği 'yı Veretout (P) ve Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Roma 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Veretout (P) ve Dzeko kaydederken, Hellas Verona'nın tek sayısı Pessina'dan geldi.

Bu skorun ardından Roma puanını 57'ye yükseltirken, Hellas Verona 44 puanda kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 01:49
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