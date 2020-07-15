Milan 3-1 Parma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, evinde Parma'yı ağırladı.Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı kırmızı-siyahlı ekip 3-1 kazandı. Milan bu sonucun ardından puanını 53 yaparken, Parma ise 40 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Milan sahasında Parma'yı konuk etti.
İtalya Seria'nın 33. haftasında oynanan Milan-Parma karşılaşmasına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu.
Mücadelenin ilk yarısını Kurtic'in tek golüyle Parma önde kapattı. Ancak ikinci yarıda adeta Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti.
55'te Kessie ve 59'da Romagnoli'nin gollerinde asist yapan milli yıldız, 77'de bu kez kendisi fileleri havalandırdı.
Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 2 asistlik şovuyla sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, 53 puana yükseldi. Parma ise 40 puanda kaldı.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 22:52
- Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi
- Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!
- Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti!
- Fenerbahçe'nin gözdesi Muhammed Kudus Ajax ile anlaştı!
- Beşiktaş'a mı gidiyor? Papiss Cisse'den transfer açıklaması!
- İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif
- Yıldız futbolcu açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"
- Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları
- Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan 3-1 Parma | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.