Milan 3-1 Parma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Milan sahasında Parma'yı konuk etti.

İtalya Seria'nın 33. haftasında oynanan Milan-Parma karşılaşmasına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısını Kurtic'in tek golüyle Parma önde kapattı. Ancak ikinci yarıda adeta Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti.

55'te Kessie ve 59'da Romagnoli'nin gollerinde asist yapan milli yıldız, 77'de bu kez kendisi fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 2 asistlik şovuyla sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, 53 puana yükseldi. Parma ise 40 puanda kaldı.