Milan 3-1 Parma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Milan kazandı

3-1 | MAÇ SONUCU

Milan 3-1 Parma | MAÇ SONUCU

'nın 33. haftasında , evinde 'yı ağırladı.Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı kırmızı-siyahlı ekip 3-1 kazandı. Milan bu sonucun ardından puanını 53 yaparken, Parma ise 40 puanda kaldı.

'nın 33. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk etti.

İtalya Seria'nın 33. haftasında oynanan Milan-Parma karşılaşmasına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısını Kurtic'in tek golüyle Parma önde kapattı. Ancak ikinci yarıda adeta Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti.

55'te Kessie ve 59'da Romagnoli'nin gollerinde asist yapan milli yıldız, 77'de bu kez kendisi fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 2 asistlik şovuyla sahadan 3-1 galip ayrılan Milan, 53 puana yükseldi. Parma ise 40 puanda kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 22:52
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