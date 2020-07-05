Cagliari-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın en formda takımlarından Atalanta, deplasmanda Cagliari'yi konuk ediyor. 39 puan ile 10. sırada yer alan Cagliari'de Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane, Gastón Pereiro ve Luca Pellegrini bu akşam maçta forma giyemeyecek. Atalanta'da ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

CAGLIARI-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Atalanta maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.