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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Cagliari-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın en formda takımlarından , deplasmanda 'yi konuk ediyor. 39 puan ile 10. sırada yer alan Cagliari'de Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane, Gastón Pereiro ve Luca Pellegrini bu akşam maçta forma giyemeyecek. Atalanta'da ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

CAGLIARI-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Atalanta maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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