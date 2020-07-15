İtalya Serie A'nın 33. haftasında Bologna, evinde Napoli'yi ağırladı. Bologna ile Napoli 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü Barrow'dan gelirken, konuk ekibin golünü Manolas kaydetti.
Serie A'nın 33. haftasında Bologna ile Napoli, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 80. dakikada Musa Barrow'dan gelirken, konuk takımın golünü 7. dakikada Kostas Manolas kaydetti.
Bologna bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Napoli ise 53 puanla 6. sırada kaldı.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 02:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna 1-1 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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