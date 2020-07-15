Bologna 1-1 Napoli | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Bologna ile Napoli puanları paylaştı

1-1 | MAÇ SONUCU

Bologna 1-1 Napoli | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Bologna ile Napoli 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü Barrow'dan gelirken, konuk ekibin golünü Manolas kaydetti.

Serie A'nın 33. haftasında ile , Renato Dall'Ara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 80. dakikada Musa Barrow'dan gelirken, konuk takımın golünü 7. dakikada Kostas Manolas kaydetti.

Bologna bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Napoli ise 53 puanla 6. sırada kaldı.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 02:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bologna 1-1 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA