Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, evinde Juventus'u ağırladı. Serie A'da zirvede yer alan Juventus, iki farkla öne geçip geriye düştüğü Sassuolo deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında lider Juventus, deplasmanda Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.
Sassuolo'daki Mapei Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 6. dakikada Danilo ve 12. dakikada Higuain'in golleriyle Juventus maçın başında 2-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 29. dakikada Djuricic ile farkı 1'e indirdi.
İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıda Sassuolo 51. dakikada Berardi ile maça eşitliği getirdi.
Bu golden üç dakika sonra yeşil-siyahlı ev sahibi ekip, Caputo ile 3-2 öne geçti.
Juventus'ta Alex Sandro 64. dakikada attığı golle maçtaki gol perdesini kapattı.
Karşılaşma 3-3 sona erince, iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla, Juventus peş peşe 3. maçında puan kaybı yaşadı. Ligde üst üste 9. şampiyonluğunu kovalayan Juventus, puanını 77'ye yükseltti ve bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Atalanta'nın 7 puan önünde yer aldı. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada yer buldu.
Bu arada, ocak ayında sakatlanan Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı.
Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür ise 90 dakika sahada mücadele etti.
- Roma'da Edin Dzeko tarihe geçti
Ligde gelecek yıl Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden başkent ekibi Roma da konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yenerek, haftayı 3 puanla tamamladı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, 57 puanla 5. sırada yer aldı.
Roma'da Veretout'un 10. dakikadaki penaltı golü, 45+4. dakikada Edin Dzeko'nun golüne karşılık, Hellas Verona 47. dakikada Pessina'nın golüyle farkı 1'e indirdi ama puan almak için yeterli olmadı.
Başkent takımının 2. golüyle galibiyette büyük rol oynayan Bosna Hersekli golcü Dzeko, sarı-kırmızılı formayla 105. golüne imzasını koydu. Dzeko'nun bu golü, kendisine Roma tarihinde "en çok gol atan yabancı oyuncu" unvanını getirdi.
Diğer yandan, Roma kadrosunda bulunan milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ise yedek kulübesinde olmalarına rağmen bu maçta görev almadılar.
Serie A'nın 33. haftası bu akşam oynanacak Torino-Genoa ve Spal-Inter mücadeleleriyle tamamlanacak.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 01:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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