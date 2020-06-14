Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, yakaladığı şansları bir türlü değerlendiremiyor. Son olarak Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçında forma giyen ve 65 dakika sahada kalan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. İşte Eljif Elmas için yapılan yorumlar...
14 Haziran 2020 Pazar 18:41 Güncelleme: 14.06.2020 18:57
Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.

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Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

Carlo Ancelotti döneminde özel ısrarlarla transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.

Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, Inter ile oynadıkları ve 1-1'le eledikleri İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Fabian Ruiz ile Allan'ı keserek oynattığı Eljif Elmas'ı 65. dakikada kenara aldı.

Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

İtalyan gazeteleri, Eljif Elmas'ı sahanın en kötüsü olarak gösterdi. İşte gazetelerde Eljif Elmas yorumu...

Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 10 ÜZERİNDEN 5.5

"Mücadeleci ruhu sahadaydı. Sürekli istekliydi ve savunmada pas arası yaparak toplar kazandı. Orta sahada egosuz bir futbol oynadı ancak sahada pek görünmedi.

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