Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, yakaladığı şansları bir türlü değerlendiremiyor. Son olarak Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçında forma giyen ve 65 dakika sahada kalan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. İşte Eljif Elmas için yapılan yorumlar...
14 Haziran 2020 Pazar 18:41
Güncelleme: 14.06.2020 18:57
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Fenerbahçe'de yıldızını parlatıp İtalya macerasına başlayan Makedon futbolcunun işler istediği gibi gitmiyor.
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Carlo Ancelotti döneminde özel ısrarlarla transfer edilen genç futbolcu bulduğu şansları değerlendiremedi.
Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, Inter ile oynadıkları ve 1-1'le eledikleri İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Fabian Ruiz ile Allan'ı keserek oynattığı Eljif Elmas'ı 65. dakikada kenara aldı.
İtalyan gazeteleri, Eljif Elmas'ı sahanın en kötüsü olarak gösterdi. İşte gazetelerde Eljif Elmas yorumu...
LA GAZZETTA DELLO SPORT: 10 ÜZERİNDEN 5.5
"Mücadeleci ruhu sahadaydı. Sürekli istekliydi ve savunmada pas arası yaparak toplar kazandı. Orta sahada egosuz bir futbol oynadı ancak sahada pek görünmedi.