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Eljif Elmas için olay sözler! Yerden yere vurdular

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, yakaladığı şansları bir türlü değerlendiremiyor. Son olarak Inter ile oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçında forma giyen ve 65 dakika sahada kalan genç futbolcu performansı ile hayal kırıklığı yarattı. İşte Eljif Elmas için yapılan yorumlar...

14 Haziran 2020 Pazar 18:41 Güncelleme: 14.06.2020 18:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





