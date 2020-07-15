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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Simon Kjaer imzayı attı!

Milan Simon 'in bonservisini aldı

Milan Simon Kjaer'in bonservisini aldı

Milan, bir dönem forması da giyen Simon 'in bonservisini aldığını duyurdu. Danimarkalı stoper İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon 'in bonservisini aldığını duyurdu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında 'de forma giymişti.

Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.

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  1. 15.07.2020
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