Milan Simon Kjaer'in bonservisini aldı
Milan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in bonservisini aldığını duyurdu. Danimarkalı stoper İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Milan, ocak ayında Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in bonservisini aldığını duyurdu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncula 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Danimarkalı stoper, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.
Bu sezon Milan ile 19 maça çıkan Kjaer, sergilediği performansla dikkat çekmişti.
Official Statement: @simonkjaer1989 ?? https://t.co/HWXtKwfjCJ— AC Milan (@acmilan) July 15, 2020
Comunicato Ufficiale: Simon Kjær ?? https://t.co/y2iVc6phL5 #SempreMilan pic.twitter.com/nDb8FV8SFV
- 15.07.2020
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