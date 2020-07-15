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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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maçının kadrosuna alındı

Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosuna alındı

İtalyan ekibi forması giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımla maçlara çıkamayan , ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen milli futbolcu , yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Yıldız isimden sevindiren haber geldi. Milli stoper daha önce Juventus'un ile oynadığı kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik direktör Sarri, Merih'i eski takımı ile oynanacak maçın kafilesine aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde milli oyuncuyla ilgili, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 15.07.2020
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