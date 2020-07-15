Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosuna alındı

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Yıldız isimden sevindiren haber geldi. Milli stoper daha önce Juventus'un Napoli ile oynadığı kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik direktör Sarri, Merih'i eski takımı Sassuolo ile oynanacak maçın kafilesine aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde milli oyuncuyla ilgili, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.

