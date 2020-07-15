Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosuna alındı
İtalyan ekibi Juventus forması giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımla maçlara çıkamayan Merih Demiral, Sassuolo ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.
Yıldız isimden sevindiren haber geldi. Milli stoper daha önce Juventus'un Napoli ile oynadığı kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik direktör Sarri, Merih'i eski takımı Sassuolo ile oynanacak maçın kafilesine aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde milli oyuncuyla ilgili, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.
#SassuoloJuve ?? i convocati ????#FinoAllaFine pic.twitter.com/DOLhFtWjFZ— JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2020
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosuna alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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