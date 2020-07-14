Atalanta 6-2 Brescia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Atalanta ile Brescia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sekiz golün atıldığı maçı 6-2 kazandı.

Atalanta'nın gollerini Pasalic (2), De Roon, Malinovsky ve Zapata kaydederken, konuk takımın golleri Torregrossa ve Spalek'ten geldi.

Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Bergamo ekibi, puanını 70'e yükseltip 2. sıraya tırmandı. 19. sıradaki Brescia ise 21 puanda kaldı.