İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Atalanta, 33. haftada konuk ettiği düşme hattındaki Brescia'yı 6-2 mağlup etti. Puanını 70'e yükselten Bergamo ekibi, lider Juventus ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya indirdi.
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Atalanta ile Brescia karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sekiz golün atıldığı maçı 6-2 kazandı.
Atalanta'nın gollerini Pasalic (2), De Roon, Malinovsky ve Zapata kaydederken, konuk takımın golleri Torregrossa ve Spalek'ten geldi.
Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Bergamo ekibi, puanını 70'e yükseltip 2. sıraya tırmandı. 19. sıradaki Brescia ise 21 puanda kaldı.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 01:04
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta 6-2 Brescia | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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