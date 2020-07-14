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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Atalanta'dan gol yağmuru!

6-2 | MAÇ SONUCU

Atalanta 6-2 Brescia | MAÇ SONUCU

A'da zirve mücadelesi veren , 33. haftada konuk ettiği düşme hattındaki 'yı 6-2 mağlup etti. Puanını 70'e yükselten ekibi, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya indirdi.

A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sekiz golün atıldığı maçı 6-2 kazandı.

'nın gollerini Pasalic (2), De Roon, Malinovsky ve Zapata kaydederken, konuk takımın golleri Torregrossa ve Spalek'ten geldi.

Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran ekibi, puanını 70'e yükseltip 2. sıraya tırmandı. 19. sıradaki Brescia ise 21 puanda kaldı.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 01:04
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