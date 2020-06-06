Juventus'tan defansa 32 milyon Euro'luk takviye! Marash Kumbulla... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Juventus'tan defansa 32 milyon Euro'luk takviye!

'tan defansa 32 milyon Euro'luk takviye! ...

Juventus'tan defansa 32 milyon Euro'luk takviye! Marash Kumbulla...

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği İtalyan devi defans hattına bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Hellas Verona'nın 20 yaşındaki genç oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

İtalyan ekibi , Verona'nın 20 yaşındaki Arnavut futbolcusu 'yı etti. Serie A takımlarından Juventus, bir yandan sezonun geri kalan haftaları için hazırlanırken, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juve, Verona'nın defans oyuncu Marash Kumbulla ile anlaşma sağladı. Juventus'un bu transfer için kasasından 32 milyon Euro çıkacağı belirtilirken, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Resmi açıklamanın da kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Verona ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Marash Kumbulla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kumbala bu sezon ayrıca 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Arnavut futbolcuya Inter, Napoli, Lazio, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisi olduğu iddia edilmişti.

  1. 06.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus'tan defansa 32 milyon Euro'luk takviye! Marash Kumbulla... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA