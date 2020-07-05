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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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2-1 | MAÇ SONUCU

Napoli 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi takım adına golleri Callejon ve Insigne kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasının kapanış maçında , 'yı 2-1 yendi. Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takımın atakları olsa da devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda, ev sahibi ekip 55. dakikada Jose Callejon ile 1-0 öne geçti. Konuk Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 60. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Napoli, 82. dakikada Lorenzo Insigne'nin attığı golle maçta yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma' yı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla Napoli, puanını 48'e yükselterek, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi Roma'yı da puan tablosunda yakaladı.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Roma, Napoli yenilgisiyle son 3 haftada üçüncü mağlubiyetini aldı. Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu , bu maçta görev almadı.
Bu arada, 13 Ocak'ta Roma-Juventus maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Zaniolo, 66. dakikada Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 09:50
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