De Ligt'ten Cristiano Ronaldo'ya büyük övgü! "Jenerasyonunun en iyisi" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'ten 'ya büyük övgü! "Jenerasyonunun "

De Ligt'ten Cristiano Ronaldo'ya büyük övgü! "Jenerasyonunun en iyisi"

'un Hollandalı futbolcusu Matthijs , takım arkadaşı 'ya övgü dolu sözler sarf ederken, jenerasyonunun en iyi futbolcusu olduğunu dile getirdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen Matthijs , Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Torino ekibinin kalitesine değinen de Ligt, "Dürüst olmak gerekirse takımın genel seviyesi çok yüksek. Açıkçası Ronaldo var, ama ona isim vermeyeceğim, çünkü herkes Cristiano'nun kim olduğunu ve neler yapabileceğini biliyor. Bu yüzden beni etkileyen ikinci oyuncu ise çarpıcı tekniği ile Paulo Dybala. Bazıları için garip gelebilir ama Rodrigo Bentacur da gerçekten şaşırtıcı bir tekniğe sahip. Oldukça küçümsendiğini söyleyebilirim. Önünde büyük bir geleceği olan harika bir oyuncu" ile ilgili de konuşan de Ligt, dünya yıldızı arkadaşına övgü dolu sözler sarf etti.

Cristiano Ronaldo'nun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren Hollandalı stoper, "Ronaldo, kendi jenerasyonunun ve genç oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Onu izleyerek kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum çünkü antrenmanlarda bile inanılmaz bir yoğunlukta çalışıyor ve gerçekten 35 yaşında olup olmadığını merak ediyorsunuz" dedi.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 20:39
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