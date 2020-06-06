Müthiş takas! Cengiz Ünder ve Merih Demiral...
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder transferin gözdesi konumuna geldi. 22 yaşındaki futbolcunun Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'a takas yöntemi ile transfer olacağı gündeme geldi.
A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcuları Cengiz Ünder ve Merih Demiral takım arkadaşı mı oluyor? İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir transfer iddiasını okuyucularıyla paylaştı.
Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi Juventus'un yolunu tutabilir.
Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.
22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.
JUVENTUS ÜNDER'LE BİRLİKTE ARTHUR'U DA İSTİYOR!
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cengiz Ünder haricinde Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arthur'u da kadrosunda görmek istiyor.
- 06.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Müthiş takas! Cengiz Ünder ve Merih Demiral... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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