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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Müthiş takas! Cengiz Ünder ve Merih Demiral...

Müthiş takas! ve ...

Müthiş takas! Cengiz Ünder ve Merih Demiral...

Serie A takımlarından Roma'da forma giyen transferin gözdesi konumuna geldi. 22 yaşındaki futbolcunun 'ın formasını giydiği 'a takas yöntemi ile olacağı gündeme geldi.

A 'ın yıldız futbolcuları ve takım arkadaşı mı oluyor? 'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport flaş bir iddiasını okuyucularıyla paylaştı.

Bu iddiaya göre, Roma'nın transferine izin verdiği Cengiz Ünder takas yoluyla İtalyan devi 'un yolunu tutabilir.

Roma'nın Juventus'tan Cristiano Romero'yu istediği, Torino ekibinin de takasta Roma'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katacağı belirtildi.

22 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Roma'da istediği şansları bulamamıştı.



JUVENTUS ÜNDER'LE BİRLİKTE ARTHUR'U DA İSTİYOR!
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cengiz Ünder haricinde Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arthur'u da kadrosunda görmek istiyor.

  1. 06.06.2020
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